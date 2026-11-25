La testimonianza Giovane autistico picchiato dal branco, "solo per uno sguardo"

Un semplice sguardo, probabilmente mal interpretato, ha fatto scattare l'aggressione, con il giovane preso di mira rimasto fortemente scosso

Gela. Un giovane affetto da autismo preso di mira e picchiato da un gruppo di coetanei. A riferire quanto accaduto, è stata una delle responsabili della cooperativa “Carpe Diem”, Selenia Campanaro, intervenuta durante un'iniziativa svolta a Palazzo di Città, nell'ambito della giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Campanaro, psicologa e riferimento dello sportello antiviolenza, ha parlato di un'aggressione deliberata a danno del giovane assistito dalla cooperativa. Stando alla ricostruzione, un semplice sguardo, probabilmente mal interpretato, ha fatto scattare l'aggressione, con il giovane preso di mira rimasto fortemente scosso.