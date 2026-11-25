Incidente Terribile schianto sulla 115 verso Licata, cinque feriti: donna trasferita in elisoccorso

Il traffico è rallentato e l'area dell'incidente è accessibile solo ai mezzi di soccorso e alle forze dell'ordine

Gela. Terribile impatto stradale su un tratto della statale 115, in direzione di Licata, a ridosso dello svincolo per Caltanissetta. Due vetture si sono scontrate. Sono almeno cinque i feriti. Un anziano è stato estratto da una delle auto. È grave ma in vita. È stato necessario l'intervento dell'elisoccorso per una donna che insieme al marito e ai due figli era a bordo dell'altra automobile. Sul posto, tre ambulanze e il 118 che sta operando con rianimatore. Il traffico è rallentato e l'area dell'incidente è accessibile solo ai mezzi di soccorso e alle forze dell'ordine.