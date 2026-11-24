Il provvedimento Soldi da un padroncino per rifornimenti d'acqua, dipendente comunale licenziato

Era già stato sottoposto alla sospensione

Gela. L'inchiesta risale a diversi anni fa e portò la procura locale e i militari della guardia di finanza a individuare un accordo illecito tra un dipendente municipale e un padroncino, titolare di autobotti, per la fornitura di acqua che veniva prelevata dal punto di approvvigionamento comunale, a Montelungo. Il dipendente dell'ente, per gli inquirenti, otteneva denaro dal padroncino, consentendogli di rifornirsi. Definì la sua posizione processuale con un patteggiamento. Adesso, è stato licenziato da Palazzo di Città. Era già stato sottoposto alla sospensione, in seguito all'inchiesta. L'ufficio procedimenti disciplinari ha disposto il “licenziamento disciplinare senza preavviso”. Una decisione adottata sulla base delle risultanze giudiziarie e del regolamento interno dell'ente comunale. E' probabile che il dipendente impugni il provvedimento di licenziamento.