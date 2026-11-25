Chiusura Riesi, bar ritrovo di pregiudicati: licenza sospesa per sette giorni

Il provvedimento è stato emesso a seguito di proposta dei Carabinieri del Reparto Territoriale di Gela

Riesi. Il questore della provincia di Caltanissetta Marco Giambra ha emesso un decreto di sospensione della licenza, ex art. 100 tulps, per sette giorni, nei confronti del titolare di un bar ubicato a Riesi. Il provvedimento è stato emesso a seguito di proposta dei Carabinieri del Reparto Territoriale di Gela che hanno accertato come il locale e le sue pertinenze, in più occasioni, in un significativo arco temporale, è risultato essere abituale ritrovo di avventori gravati da precedenti di polizia e che i reati ascritti ad alcuni di essi fossero di particolare allarme sociale. Le forze dell’ordine hanno da tempo intensificato i servizi di controllo in tutto il territorio della provincia, con particolare attenzione ai centri storici cittadini.