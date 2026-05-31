Primo innesto per la Nuova Città di Gela: arriva l’opposta Caterina Bellanca

Approda alla corte gelese Caterina Bellanca, opposta classe 2001 che in carriera ha collezionato diverse esperienze tra Serie B1 e Serie B2.

Gela. Primo colpo in entrata per la Nuova Città di Gela in vista del prossimo campionato di Serie B2. Approda alla corte gelese Caterina Bellanca, opposta classe 2001 che in carriera ha collezionato diverse esperienze tra Serie B1 e Serie B2.

“Ho appena concluso un anno intenso e molto importante per la mia crescita, sia come atleta che come persona e sono molto felice di iniziare questa nuova esperienza con l'Eco-Rigen Nuova Città di Gela - scrive Bellanca -. Ho percepito fin da subito grande serietà, entusiasmo e fiducia nei miei confronti, aspetti che per me fanno la differenza. Arrivo con tanta motivazione, voglia di lavorare e mettermi a disposizione della squadra, con l’obiettivo di crescere insieme, dare il massimo per questa maglia e provare a portare la Società sempre più in alto”.