Nuova Città di Gela, ufficiale l’approdo in giallorosso di Rachele Privitera

Palleggiatrice classe ‘03, in carriera ha collezionato quattro stagioni in B2 con le divise di Alus Volley, Volley Valley e Pallavolo Crotone.

Gela. Terzo colpo stagionale per la Nuova Città di Gela, che si assicura Rachele Privitera. Palleggiatrice classe ‘03, in carriera ha collezionato quattro stagioni in B2 con le divise di Alus Volley, Volley Valley e Pallavolo Crotone.

“Sono contentissima di far parte di questo ambizioso progetto, ho tanto da dimostrare e tantissima voglia di mettermi in gioco e lavorare con e per la mia squadra. Sono sicura che grinta e determinazione quest'anno ne avremo da vendere. Non vedo l'ora di iniziare, conoscere tutte le mie compagne e lo staff - dichiara ai microfoni del club l’atleta -. Sono molto entusiasta all'idea di appartenere a una Società così seria, con tantissimi tifosi e sostenitori al nostro seguito. Sono sicura che sarà un ambiente molto stimolante e di crescita che aggiungerà tanto al mio bagaglio tecnico e personale. Sarà emozionante portare in alto i colori di questa Città, mi impegnerò a farlo sempre col cuore e a testa alta”.