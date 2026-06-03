Apoteosi Gela Basket, la cicogna biancazzurra vola in B: vittoria bis contro Catania

Il Gela Basket può festeggiare una tanto ambita quanto cercata promozione in Serie B Interregionale

Gela. Il Gela Basket stacca il pass per il prossimo campionato di Serie B Interregionale. Decisiva la vittoria in finale playoff contro l’Alfa Catania, sconfitta in due round dagli uomini di Totò Bernardo. Il punteggio maturato in gara 2 73-65 - che segue quello conquistato sabato scorso al palazzetto Leonardo Da Vinci - sancisce il successo dei biancazzurri. Al gong della sirena finale esplode il PalaLivatino e scoppia la festa. Il Gela Basket può festeggiare una tanto ambita quanto cercata promozione in Serie B Interregionale al termine di un campionato entusiasmante seguito da una fase playoff impeccabile, condita da sei vittorie e zero sconfitte.