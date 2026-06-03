Golden Gala, convocati Salvo e Massimo Bianca

Un prestigioso riconoscimento per Salvatore e Massimo Bianca, tra i principali esponenti del movimento sportivo gelese.

Gela. La prossima edizione del Golden Gala “Pietro Mennea” ci sarà anche un pezzo di Gela. Il gelese Salvatore Bianca è stato convocato per il prestigioso meeting della Diamond League riservato agli atleti FISDIR. Tra i tecnici federali, invece è stato convocato all’evento Massimo Bianca, padre e istruttore del talentuoso atleta locale.

Un prestigioso riconoscimento per Salvatore e Massimo Bianca, tra i principali esponenti del movimento sportivo gelese. Una convocazione che corona un percorso costellato di medaglie e traguardi importanti per i due gelesi.