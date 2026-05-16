Verso Gela Basket-Dierre, Cipolla: "Vogliamo assolutamente arrivare in finale"

Primo atto della semifinale playoff di Serie C per il Gela Basket, che domani ospiterà la Dierre Reggio Calabria in occasione di gara 1.

Gela. In casa Gela Basket è arrivato il momento più atteso della stagione. Al PalaLivatino, gli uomini di Totò Bernardo ospiteranno la Dierre Reggio Calabria in occasione del primo atto della semifinale playoff di Serie C. Una fase del campionato in cui cuore e testa ricopriranno il ruolo più importante, ancor più delle gambe. Dopo un’annata ai limiti della perfezione e impreziosita da un importante numero di vittorie, il Gela Basket è chiamato a superare anche lo scoglio Dierre. Per farlo, dovrà aggiudicarsi il primo round di domani indirizzando da subito la serie.

“Dire che la partita di domani è importante è poco - dichiara ai nostri microfoni Fabio Cipolla, presidente del Gela Basket -. Si tratta di una semifinale e noi vogliamo vincere davanti al nostro pubblico per mettere un tassello importante a questa serie playoff”.

Si rinnova così una contesa ormai storica tra le due squadre, incrociatesi più volte negli ultimi anni e spesso nei momenti decisivi della stagione. Nell’ultimo campionato il bilancio è stato in perfetta parità, con una vittoria per parte. Ben più memorabile, però, la semifinale playoff della passata stagione, che ha visto i calabresi chiudere la pratica in due gare. Quei due successi - in particolare il primo al PalaLivatino dopo un’opaca prestazione dei locali - hanno lasciato il segno nell’animo del Gela Basket, a cui il fato ha concesso una grande chance per riscattarsi. In palio nientemeno che un posto in finale.

“L’anno scorso è andata male ma questa volta vogliamo invertire la rotta - prosegue il massimo dirigente biancazzurro -. La squadra è carica, sono tutti arruolabili e pronti per scendere in campo. Ci aspettiamo una grande partecipazione da parte del pubblico”.

Si tratta della terza semifinale consecutiva per il Gela Basket, a caccia di un posto in finale per continuare a coltivare il sogno Serie B. Il limpido trionfo nel doppio confronto contro gli Svincolati Milazzo fa ben sperare l’intero ambiente. Servirà però una prova di maturità contro la Dierre Reggio Calabria per regalarsi l’accesso all’atto conclusivo dei playoff.

“Gli altri due anni è stata una sorpresa arrivare in semifinale. Quest’anno si è programmato un campionato di vertice e arrivare a questo punto della competizione corona la nostra grande stagione - conclude -. Pensiamo di avere gli uomini giusti per far bene, questa volta vogliamo assolutamente arrivare in finale playoff”.



