Circolo Tennis Eschilo di Gela, la formazione Under 10 conquista il titolo regionale

In virtù di questo grande traguardo, i gelesi potranno partecipare alla fase di Macroarea Sud, in programma a giugno, dove avranno l’opportunità di confrontarsi con giovani atleti e scuole tennis di altissimo livello.

Gela. La formazione under 10 del Circolo Tennis Eschilo di Gela si è laureata campione regionale. Un percorso eccellente e figlio di impegno e passione coronato con un prestigioso riconoscimento. Dopo una prima fase a gironi conclusa alla prima posizione, la selezione è stata ammessa al tabellone finale ad eliminazione diretta insieme ai migliori circoli della Sicilia. Nei quarti di finale e in semifinale i gelesi hanno sconfitto il TC Siracusa e il CT Vela Messina. In occasione dell’atto finale, poi, la formazione gelese ha superato il TC Palermo, uno dei circoli più importanti della Sicilia che proprio quest’anno festeggia il centenario della propria fondazione.

I protagonisti sono: Aurora Giacalone, Minardi Leonardo, Minardi Giordana, Massimo Turco e Giuliano Maganuco.

In virtù di questo grande traguardo, i gelesi potranno partecipare alla fase di Macroarea Sud, in programma a giugno, dove avranno l’opportunità di confrontarsi con altri appassionati e scuole tennis di altissimo livello. Un’occasione di crescita sia dal punto di vista tecnico che umano per i giovanissimi atleti gelesi.