Ha ferito il padre con una lama, indagine su un diciottenne: sequestrato coltello

La posizione del ragazzo è al centro di verifiche investigative

Gela. L'indagine è in corso, coordinata dalla procura. Un giovane, appena diciottenne, è accusato di aver sferrato un fendente, con un coltello, al padre, pare al culmine di un dissidio piuttosto banale. Il genitore del giovane non avrebbe riportato gravi conseguenze: sarebbe stato colpito di striscio. Negli scorsi giorni, i poliziotti del commissariato hanno sequestrato un coltello da cucina, nell'abitazione della famiglia. Sarebbe quello usato dal diciottenne per colpire il padre. La posizione del ragazzo è al centro di verifiche investigative ed è a piede libero. E' assistito dall'avvocato Gianmarco Cammalleri.