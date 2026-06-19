Quotidiano di Gela

Ha ferito il padre con una lama, indagine su un diciottenne: sequestrato coltello

La posizione del ragazzo è al centro di verifiche investigative

A cura di Rosario Cauchi Rosario Cauchi
19 giugno 2026 21:15
Ha ferito il padre con una lama, indagine su un diciottenne: sequestrato coltello -
Gela
Cronaca
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Gela. L'indagine è in corso, coordinata dalla procura. Un giovane, appena diciottenne, è accusato di aver sferrato un fendente, con un coltello, al padre, pare al culmine di un dissidio piuttosto banale. Il genitore del giovane non avrebbe riportato gravi conseguenze: sarebbe stato colpito di striscio. Negli scorsi giorni, i poliziotti del commissariato hanno sequestrato un coltello da cucina, nell'abitazione della famiglia. Sarebbe quello usato dal diciottenne per colpire il padre. La posizione del ragazzo è al centro di verifiche investigative ed è a piede libero. E' assistito dall'avvocato Gianmarco Cammalleri.

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