Quotidiano di Gela

Rissa in corso Aldisio, diversi coinvolti: intervenute forze dell'ordine

Sul posto, sono arrivati carabinieri e poliziotti, per cercare di riportare la calma

A cura di Redazione Redazione
19 giugno 2026 00:28
Rissa in corso Aldisio, diversi coinvolti: intervenute forze dell'ordine -
Gela
Cronaca
Condividi

Gela. In serata, davanti a un'attività commerciale di corso Salvatore Aldisio, nei pressi della zona di San Giacomo, si sono vissuti lunghi momenti di tensione e paura. Diverse persone, alcuni anche giovani, si sono affrontate, facendo scoppiare una violenta rissa. Non è da escludere che la massiccia assunzione di alcol, da parte di alcuni, abbia favorito la perdita del controllo. Sul posto, sono arrivati carabinieri e poliziotti, per cercare di riportare la calma. Non è fa escludere che qualche coinvolto possa essere segnalato alla procura.

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela