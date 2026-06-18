Rissa in corso Aldisio, diversi coinvolti: intervenute forze dell'ordine

Sul posto, sono arrivati carabinieri e poliziotti, per cercare di riportare la calma

Gela. In serata, davanti a un'attività commerciale di corso Salvatore Aldisio, nei pressi della zona di San Giacomo, si sono vissuti lunghi momenti di tensione e paura. Diverse persone, alcuni anche giovani, si sono affrontate, facendo scoppiare una violenta rissa. Non è da escludere che la massiccia assunzione di alcol, da parte di alcuni, abbia favorito la perdita del controllo. Sul posto, sono arrivati carabinieri e poliziotti, per cercare di riportare la calma. Non è fa escludere che qualche coinvolto possa essere segnalato alla procura.