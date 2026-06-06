Nuova Città di Gela, Bonaccorso: “Abbiamo l’accordo per il rinnovo di De Luca”

La trattativa è in chiusura e il sodalizio giallorosso punta sul talento del libero, al momento unica atleta quasi certa della riconferma.

Gela. L’Ecorigen Nuova Città di Gela inizia a guardare oltre la stagione ormai da qualche settimana volta al termine. È ormai cominciata la programmazione verso il prossimo campionato di Serie B2. Si va verso la permanenza di Giulia De Luca. La trattativa è in chiusura e il sodalizio giallorosso punta sul talento del libero, al momento unica atleta quasi certa della riconferma. Il club, infatti, punta a stravolgere il roster e ripartire da zero.

“Ci sarà una vera e propria rifondazione, la maggior parte delle atlete saranno nuove. Posso già anticipare che abbiamo già trovato l’accordo con Giulia De Luca - annuncia ai nostri microfoni Massimo Bonaccorso, direttore sportivo della Nuova Città di Gela -. L’anno scorso è stata con noi e al 99% verrà riconfermata”.

Si tratta della prima riconferma per il club giallorosso, che ad oggi ha ufficializzato solo l’arrivo del nuovo allenatore Gianluca Aceto e di due nuove atlete, Caterina Bellanca e Maddalena Citterio. Il tecnico va a prendere il posto in panchina di Dario Messana, subentrato nel mese di gennaio a Giampiero Rigano. Le due giocatrici, invece, sono le prime pedine che vanno a formare un roster che si preannuncia competitivo in vista della prossima stagione.

“Abbiamo deciso di puntare su un profilo giovane e ambizioso con l’esperienza giusta per poter guidare questa squadra. Starà a noi metterlo nelle condizioni ideali per poter lavorare bene - prosegue -. Anche per quanto riguarda l’organico, abbiamo puntato su due atlete giovani ma con la giusta esperienza per poter contribuire alla causa”.

I prestigiosi curriculum delle due atlete vanno a confermare le dichiarazioni risalenti all’amaro ko contro il Melilli di Massimo Bonaccorso. La società mantiene invariate e soprattutto elevate le proprie ambizioni, con l’obiettivo di disputare un altro campionato di livello importante. La società giallorossa non intende ridimensionare le proprie aspettative. Punta anzi a presentarsi ai nastri di partenza della nuova stagione con una squadra rinforzata e capace di recitare un ruolo da protagonista. I prossimi mesi saranno decisivi per completare l’organico e definire il roster che Aceto avrà a disposizione per affrontare la stagione.

“Questa società cerca sempre di puntare in alto, giocare tanto per partecipare non ci appartiene - conclude -. La prossima stagione punteremo a migliorare il risultato dello scorso anno. Dare sempre il massimo fa parte del nostro DNA”.