Gela Calcio, il futuro del club passa dalla riunione di giovedì

Ve lo avevamo anticipato ieri e oggi è arrivata la conferma del sindaco Di Stefano.

Gela. Le sorti del Gela Calcio, con ogni probabilità, si decideranno giovedì 4 giugno. Ve lo avevamo anticipato e oggi è arrivata la conferma del sindaco Di Stefano. Tra quattro giorni, infatti, avrà luogo una riunione tra tutti i soggetti interessati a dare una mano per il triennio 2026-2029.

“L’Amministrazione Comunale informa la cittadinanza, i tifosi e tutti gli appassionati di calcio che giovedì prossimo, alle ore 17:00, presso il Palazzo di Città, si terrà un importante incontro con i soggetti imprenditoriali che hanno manifestato interesse a partecipare al nuovo progetto sportivo del Gela per il triennio 2026-2029. Si tratta di un passaggio particolarmente significativo per il futuro del calcio gelese. Al tavolo saranno presenti oltre dieci soggetti tra potenziali soci e importanti sponsor, alcuni dei quali pronti a contribuire direttamente alla costituzione della nuova società, altri interessati a sostenere il progetto in qualità di partner e main sponsor - scrive Di Stefano -. L’obiettivo condiviso è quello di costruire una realtà solida e sostenibile nel tempo, capace di rappresentare la città di Gela e di proseguire con l’entusiasmo di un’intera comunità che ha sempre dimostrato grande passione e attaccamento ai colori biancazzurri. Il progetto attualmente in fase di definizione prevede una programmazione triennale chiara e ambiziosa:

-primo anno: stabilizzazione della società e costruzione di una squadra competitiva con l’obiettivo di raggiungere i play-off;

-secondo anno: ulteriore rafforzamento della struttura societaria e dell’organico sportivo, con il coinvolgimento di nuovi partner e sponsor;

-terzo anno: consolidamento definitivo del progetto e costruzione delle condizioni necessarie per puntare concretamente alla promozione in Serie C.

Siamo consapevoli che le trattative si svolgono in una fase particolarmente delicata e proprio per questo riteniamo necessario richiamare tutti alla massima serenità e al senso di responsabilità. È fondamentale evitare fughe in avanti, indiscrezioni non verificate e inutili allarmismi che rischierebbero soltanto di compromettere un percorso che richiede equilibrio, riservatezza e unità d’intenti - continua -. L’Amministrazione Comunale, negli ultimi dieci giorni, ha lavorato senza sosta per favorire il dialogo tra le parti e creare le condizioni affinché possa nascere un progetto serio, condiviso e duraturo. Lo abbiamo fatto nella piena consapevolezza che il calcio rappresenta per Gela non soltanto uno sport, ma un importante strumento di aggregazione sociale, culturale e identitaria per migliaia di cittadini, giovani e famiglie. Giovedì sarà un momento fondamentale per comprendere la concreta fattibilità del progetto e per delineare in maniera definitiva le prospettive future del Gela. Al termine dell’incontro sarà nostra cura informare tempestivamente la città sugli esiti del confronto e sugli eventuali sviluppi successivi. L’auspicio è che tutte le energie migliori della città possano convergere verso un obiettivo comune: restituire a Gela una società forte, organizzata e all’altezza della propria storia sportiva. Ovviamente altri soggetti interessati realmente al progetto possono partecipare al tavolo di giovedì”.