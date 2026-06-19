Il Beach Volley fa tappa a Gela: l’estate entra nel vivo

A organizzare l’evento la Nuova Città di Gela. Collaborano la Gala Sport Academy e il Comitato Regionale.

Gela. Il Beach Volley sbarca in città. Il 4 e 5 luglio, la Plurimpresa Beach Arena ospiterà il Campionato Beach1, con sfide 2x2 maschili e femminili che vedranno sfidarsi giocatori e giocatrici di primo livello. A organizzare l’evento la Nuova Città di Gela. Collaborano la Gala Sport Academy e il Comitato Regionale. La competizione avrà luogo nell’area adiacente al lido Controcorrente.

Un’occasione invitante, per gli appassionati al mondo pallavolistico, per assistere a sfide di alta qualità e intensità e vivere un weekend di sport e aggregazione.