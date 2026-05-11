Ecorigen, l’ultimo atto sorride alla Pallavolo Zafferana: giallorosse ko per 3-0
A Ragalna si impone la Pallavolo Zafferana, che piega le giallorosse con un netto 3-0 (25-22, 25-23, 25-13).
A cura di Giovanni Indovina
11 maggio 2026 12:15
Gela. L’Ecorigen Nuova Città di Gela chiude il campionato con una sconfitta, la seconda consecutiva dopo quella interna contro il Melilli. A Ragalna si impone la Pallavolo Zafferana, che piega le giallorosse con un netto 3-0 (25-22, 25-23, 25-13).
La mente, adesso, deve necessariamente essere proiettata verso la prossima stagione. A giudicare dalle dichiarazioni della dirigenza nel post-partita di Ecorigen-Melilli, le ambizioni della società rimarranno elevate.