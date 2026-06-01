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Coreografie e devozione: gli Sbandieratori di Gela incantano la Festa di Maria Ausiliatrice

Il gruppo locale, con una coinvolgente coreografia, ha conquistato i numerosi fedeli presenti all’evento, che ha riscontrato grande successo.

A cura di Giovanni Indovina Giovanni Indovina
01 giugno 2026 12:45
Coreografie e devozione: gli Sbandieratori di Gela incantano la Festa di Maria Ausiliatrice -
Gela
Attualità
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Gela. Sbandieratori di Gela protagonisti alla Festa di Maria Ausiliatrice presso l’Istituto Salesiano. Il gruppo locale, con una coinvolgente coreografia, ha conquistato i numerosi fedeli presenti all’evento, che ha riscontrato grande successo. Al termine della Santa Messa, il gruppo ha impreziosito la celebrazione predisponendo un elegante picchetto d’onore per il passaggio della statua della Madonna Ausiliatrice. Sbandieratori e musici hanno poi accompagnato l’uscita della Vergine, che successivamente è stata portata in processione tra le vie del quartiere al seguito di numerosi fedeli.

Don Pippo, infine, ha consegnato a Valter Miccichè e Ferdinando Baldacchino una targa ricordo della giornata.

I partecipanti alla manifestazione:

Valter Miccichè, Ferdinando Baldacchino, Alessandro Guarnera, Giovanna Famà, Claudia Nardo, Alex Lombardo, Samuele Casciana, Mario Parisi, Giulio Scrivano, Mario Refetto, Deborah Selicato, Gessica Cocchiaro e Clara Cocchiaro.

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