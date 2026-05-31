Mortale sulla Gela-Licata, la vittima è Gianni Candiano: la moto era una passione

Lascia la moglie e la figlia, nata da poco

Gela. Questa mattina, in sella alla sua moto, viaggiava insieme ad altri appassionati, partiti da Pozzallo, in provincia di Ragusa. È il trentaquattrenne Gianni Candiano il centauro morto nello schianto stradale sulla Gela-Licata, a Desusino. A Pozzallo, la sua passione per la moto era nota e Candiano era vicepresidente dell'associazione T-Max club. L'impatto con un pick-up ha messo fine alla sua vita. Lascia la moglie e la figlia, nata da poco.