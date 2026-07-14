Il Gela presenta Comandatore e Cammarata

Melfa "Per la prima volta lo staff e' tutto gelese"

Gela. Una virata imprevista. In 24 ore il Gela cambia pelle. Divorzia con il ds Aurelio Lo Bianco e sposa un progetto made in Gela con il duo Comandatore-Cammarata.

Il presidente Maurizio Melfa ha spiegato cosa e' successo nelle ultime ore. "Con il ds Lo Bianco siamo stati ore insieme dibattendo sulla scelta dell'allenatore. Per noi e' un principio puntare sui gelesi. La società si e' compattata ed ha scelto Fabio Comandatore. E' una scelta forte. Aurelio non ha condiviso la nostra decisione. Ci siamo lasciati serenamente e lo ringrazio. A Niscemi Fabio ha fatto benissimo. Non potevamo perdere tempo ed abbiamo nominato Marco Cammarata ds del Gela Calcio. Era già una scelta naturale. Volevamo dare continuità con Lo Bianco e con rammarico abbiamo dovuto dire inizialmente di no. Dopo quanto successo nessun dubbio. Per la prima volta lo staff e' tutto gelese".



Il vice presidente Giuseppe La Spina ha sottolineato che deve finire la guerra del gelese contro il gelese.

Il sindaco stamattina ha effettuato un sopralluogo allo stadio Presti insieme alla Ghelas, Impianti Srr, tecnici comunali e polizia di Stato. Una parte di tribuna sarà aperta per le prime di campionato nel caso non si riuscisse a completare la copertura entro fine agosto. I lavori proseguono regolarmente.

Ieri era venuto fuori un altro lodo arbitrale che il Gela e' riuscito a recuperare e quindi non ci dovrebbero essere ulteriori penalizzazioni.