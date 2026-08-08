Due turiste bergamasche alla scoperta dei tesori di Gela

Due turiste bergamasche alla scoperta di Gela accompagnate dai Marinai d’Italia. Un viaggio tra storia, mare e archeologia che conferma il grande patrimonio della città e il suo potenziale turistico.

Gela. Sono arrivate da Bergamo e hanno scelto Gela per conoscere una parte della Sicilia spesso ancora tutta da scoprire. Due turiste bergamasche hanno avuto l’opportunità di visitare alcuni dei luoghi più significativi della città accompagnate dai volontari dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, protagonisti di un percorso alla scoperta della storia, delle tradizioni e delle bellezze del territorio.

Un’esperienza che si trasforma anche in un piccolo ma significativo messaggio turistico: Gela non è soltanto una città di passaggio, ma una destinazione che custodisce un patrimonio archeologico, storico e paesaggistico capace di sorprendere chi arriva per la prima volta. I Marinai d’Italia, da anni profondamente legati alla storia della città e alla sua identità marinara, hanno accompagnato le visitatrici raccontando luoghi e vicende che rappresentano una parte importante della memoria gelese.

Dal mare alla storia della Gela greca, dalle testimonianze archeologiche alle tradizioni cittadine, il territorio offre numerosi elementi in grado di costruire un’offerta turistica più ampia e articolata.

La visita delle due turiste bergamasche diventa così un esempio concreto di come il turismo possa nascere anche dal racconto del territorio. Accompagnare chi arriva a Gela significa infatti permettergli di andare oltre la semplice cartolina e conoscere la città attraverso le storie di chi la vive e la ama.

Un ruolo prezioso, in questo senso, può essere svolto anche dalle associazioni, che diventano vere e proprie ambasciatrici del territorio. Il messaggio che arriva da questa esperienza è semplice: Gela ha tesori che meritano di essere conosciuti, raccontati e visitati. Una città che può ancora sorprendere. Una città meravigliosa, soprattutto quando è capace di mostrare al visitatore la propria storia, il proprio mare e la propria identità.