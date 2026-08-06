La 5B geometra del 1971 torna indietro nel tempo

Dopo 50 anni si ritrovano gli studenti del Geometra di Gela

Gela. .Una vera e propria “macchina del tempo” ha riportato la Quinta B dell’Istituto per geometri di Gela al 1971, quando quei giovani studenti varcavano per la prima volta i cancelli della scuola di via Ettore Romagnoli. In occasione della cena per il 50esimo anniversario del diploma, i compagni di classe si sono ritrovati per celebrare un legame mai spezzato. Dai banchi di scuola agli anni della vita adulta, un percorso fatto di sacrifici, successi e strade diverse. Dei tanti ragazzi di allora, in 19 arrivarono al traguardo del diploma nel luglio del 1976, per poi affermarsi nei più diversi ambiti professionali: architetti, ingegneri, imprenditori, docenti, rappresentanti delle istituzioni e professionisti.

Un momento emozionante anche nel ricordo dei compagni scomparsi, Franco Presti, Walter Maggiolino e Angelo Ventura, presenti idealmente durante la serata.

A rendere ancora più speciale l’incontro il ricordo dei professori che hanno accompagnato la loro formazione, tra cui il docente Aldo Scibona, e tutti coloro che hanno lasciato un segno nel loro percorso.

Dopo cinquant’anni la Quinta B si è ricomposta grazie anche al gruppo WhatsApp creato da Sebastiano D’Assenza. Un’amicizia ritrovata, fatta di ricordi, racconti e orgoglio per una storia comune.