Tomasi nuovo presidente del collegio sindacale Srr, Di Stefano verso il rientro nel cda

Saranno i nuovi componenti degli organi di controllo a valutare, a breve, la posizione dello stesso Di Stefano, già cooptato per far parte del cda della Srr4. Un parere Anac dà il via libera

Gela. Dopo settimane di forte incertezza, generata dall'inchiesta che ha azzerato l'ex management di Impianti Srr, società in house del ciclo rifiuti, la Srr4, che sovraintende l'intera filiera, si è data una nuova governance tecnica. È il commercialista gelese Giovanni Tomasi il nuovo presidente del collegio sindacale. Il suo nominativo, sostenuto dal sindaco Terenziano Di Stefano, è stato estratto insieme a quelli dei professionisti Salvatore Patermo ed Elio Martorana. Poi, l'assemblea lo ha indicato come presidente. Il revisore unico è il dottor Maurizio Tollini, già con ruoli tecnici ricoperti nella Srr. Saranno i nuovi componenti degli organi di controllo a valutare, a breve, la posizione dello stesso Di Stefano, già cooptato per far parte del cda della Srr4, in sostituzione dell'ex sindaco di Sommatino Salvatore Letizia (dimessosi per l'inchiesta che lo ha portato a lasciare il municipio). Di Stefano nel cda è stato subito "congelato", settimane fa, dai precedenti componenti degli organi di controllo, che hanno ritenuto il suo ingresso nel consiglio d'amministrazione non in linea con la normativa in materia. Una valutazione che oggi, nel corso dell'assemblea tenutasi in municipio, è stata praticamente smentita da un parere Anac, che dà manforte proprio alla cooptazione del sindaco gelese, che non potrà ricoprire comunque la presidenza.