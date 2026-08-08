Carabinieri in bici, secondo weekend di controlli a Gela

Per il secondo weekend consecutivo pattuglie in e-bike nelle zone più frequentate della città, dal centro storico al lungomare, per rafforzare sicurezza e presenza sul territorio.

Gela. Per il secondo weekend consecutivo i Carabinieri del Reparto Territoriale di Gela tornano a pattugliare la città anche in bicicletta elettrica. L’iniziativa rientra nelle ordinarie attività di prevenzione, controllo del territorio e contrasto alla criminalità ed è stata promossa dal Comando Generale dell’Arma nell’ambito di un piano nazionale che prevede l’impiego delle e-bike nelle aree urbanizzate a maggiore vocazione turistica delle principali città italiane. Tra queste c’è anche Gela.

Le biciclette elettriche vengono utilizzate soprattutto nelle zone caratterizzate da una maggiore presenza di cittadini e turisti: dalle aree pedonali al centro storico, dal lungomare alle aree verdi urbane. Un modo diverso di presidiare il territorio, che consente ai militari di spostarsi con maggiore rapidità e agilità, soprattutto negli spazi dove l’impiego delle automobili può risultare più difficile. La pattuglia in bicicletta permette infatti di raggiungere più facilmente alcune zone, effettuare controlli e intervenire con tempestività, aumentando al tempo stesso la presenza visibile dell’Arma nelle aree maggiormente frequentate.

"Ma il servizio non è soltanto una questione di operatività- dichiara il Capitano Fabio Mangione Comandante del NORM di Gela- La presenza dei Carabinieri in bicicletta punta anche a rafforzare il rapporto di prossimità con la cittadinanza. I militari possono infatti muoversi più vicino alle persone, favorendo il contatto diretto con cittadini, famiglie e turisti e contribuendo a rafforzare la percezione di sicurezza."

Per Gela, dunque, il servizio rappresenta un ulteriore strumento di controllo e prevenzione, soprattutto durante i fine settimana estivi, quando le zone del centro e del lungomare registrano una maggiore presenza di persone. Le biciclette elettriche dei Carabinieri diventano così un presidio mobile e facilmente riconoscibile, con l’obiettivo di rendere ancora più capillare la presenza dell’Arma sul territorio.