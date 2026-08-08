L'incendio dell'auto dell'ex, accuse a una donna: già condannata per altri danneggiamenti

La precedente relazione finita con diversi strascichi sarebbe alla base delle presunte ritorsioni addebitate alla donna

Gela. Ha già patteggiato una pena con la condanna a un anno e tre mesi per una lunga sequela di danneggiamenti: prese di mira infatti l'ex compagno, che intanto aveva intrapreso una relazione sentimentale con un'altra donna. Auto e moto vennero dell'uomo vennero appunto più volte danneggiate. Adesso, a una cinquantaquattrenne la procura contesta pure l'incendio di una vettura, nella disponibilità sempre dell'ex e della nuova convivente. La donna al centro dell'indagine dovrà risponderne davanti ai giudici del tribunale, assistita dall'avvocato Angelo Greco. Fu proprio la coppia finita al centro della sequela di danneggiamenti (assistita dal legale Salvo Macrì) a denunciare i fatti, dando il via agli approfondimenti investigativi che giunsero alla cinquantaquattrenne. La precedente relazione finita con diversi strascichi sarebbe alla base delle presunte ritorsioni addebitate alla donna.