In un garage un chilo di cocaina, un fucile e munizioni: Cassazione conferma condanna per Gerbino

I poliziotti arrivarono a quel garage nel corso di attività di controllo

Gela. In un garage, a Sant'Ippolito, risultato nella sua disponibilità, due anni fa i poliziotti della squadra mobile di Caltanissetta e quelli del commissariato trovarono circa un chilo di cocaina, un fucile con matricola abrasa e diverse munizioni. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il quarantasettenne Massimo Gerbino, che ha precedenti sempre per droga (fu coinvolto nel maxi blitz “Malleus”). Sia il gup del tribunale di Gela, in abbreviato, sia la Corte d'appello di Caltanissetta, avevano pronunciato la condanna a otto anni e quattro mesi di reclusione. Una decisione che i giudici romani di Cassazione hanno ribadito dicendo no al ricorso difensivo, avanzato dal legale Flavio Sinatra. Già al momento dell'arresto, Gerbino ammise la disponibilità di ciò che i poliziotti poi sequestrarono. La cocaina era suddivisa in diverse buste e una parte Gerbino l'aveva con sé. Per i magistrati romani, come riportato nelle motivazioni pubblicate, non ci sono spazi per ritenere accoglibili le richieste della difesa. La procura generale ha concluso per la conferma della condanna. I poliziotti arrivarono a quel garage nel corso di attività di controllo.