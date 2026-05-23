Design, talento e visione: Vincenzo Castellana protagonista al Compasso d’Oro

Menzione d’Onore tutta gelese per Emersivi, piattaforma culturale dedicata ai giovani designer e diretta dal gelese Vincenzo Castellana.

Gela. Traguardo da incorniciare per Orografie, prima realtà siciliana a vincere il Compasso d’Oro, ritenuto l’Oscar del Design, grazie al progetto Trespolo di Giulio Iacchetti. Menzione d’Onore tutta gelese, invece, per Emersivi, piattaforma culturale di scouting dedicata ai giovani designer e diretta dal gelese Vincenzo Castellana. Si tratta anche di un laboratorio culturale e formativo dedicato ai giovani progettisti, nato prima ancora della collezione stessa di Orografie. Dal 2020 il progetto ha coinvolto oltre duecento partecipanti in workshop e attività sviluppate tra Edit Napoli, Politecnico di Milano, Taomoda, Accademia Abadir di Catania e Fuorisalone della Milano Design Week.

“La gratificazione che provo oggi è duplice. Da una parte c’è il riconoscimento professionale. Dall’altra, ancor più importante, il valore culturale che questo premio attribuisce al pensiero progettuale espresso dal prodotto - afferma Castellana -. Emersivi è molto più di una piattaforma di scouting. E' il terreno di Orografie dove seminare, e raccogliere, la visione dei giovani designer.”