Mai demoliti nonostante i provvedimenti giudiziari, due immobili abusivi da abbattere

La demolizione venne disposta con provvedimenti dell'autorità giudiziaria, a oggi mai eseguiti

Gela. Sono procedimenti, in un caso addirittura quasi ventennale, che si trascinano da troppo tempo. Due immobili, dichiarati abusivi, perché realizzati in aree sottoposte a vincolo archeologico, vanno demoliti. A Palazzo di Città, il settore lavori pubblici ha definito le cifre necessarie per gli interventi e le modalità di affidamento dei lavori di abbattimento. Un primo immobile ricade nell'area dell'ex scalo ferroviario, attualmente sottoposta a lavori di riqualificazione con un progetto del sistema "Qualità abitare". Il secondo, invece, è collocato in via Delle Viole, a Manfria. La demolizione venne disposta con provvedimenti dell'autorità giudiziaria, a oggi mai eseguiti. L'amministrazione comunale sta seguendo una linea diversa, volta a dare esecuzione ai provvedimenti, anche per evitare violazioni e conseguenze ulteriori. Degli immobili abusivi e di tutto ciò che ruota intorno a questo capitolo, sempre delicato, il sindaco Terenziano Di Stefano, di recente, ha discusso con gli alleati. È ancora lungo l'elenco degli immobili, acquisiti al patrimonio comunale, perché costruiti in violazione delle norme in materia, che non hanno ricevuto la dichiarazione di pubblica utilità.