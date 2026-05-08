Raissa Fraglica, il sogno mondiale passa anche dal sostegno della città

La convocazione ai Mondiali di Muay Thai impreziosisce il percorso di Fraglica. Per permettere al suo sogno di diventare realtà, però, la fighter e la madre chiedono aiuto alla città per affrontare le spese.

Gela. Il sogno di Raissa Fraglica è diventato realtà. La fighter gelese, a fine giugno, rappresenterà l’Italia ai Mondiali di Muay Thai. Una chiamata inattesa da parte della nazionale tricolore che corona un percorso duro ma ricco di sacrifici e soddisfazioni per l’atleta. Un cammino costruito passo dopo passo, tra vittorie, delusioni e tanti ostacoli superati con determinazione, che ha portato Raissa a conquistare numerose medaglie e a portare in alto il nome della città in occasione di competizioni nazionali e internazionali.

“Sono riuscita a raggiungere il mio obiettivo, era un sogno che avevo nel cassetto da parecchio tempo e adesso sono stata selezionata dalla WBC Muai Thai Italy per i Mondiali che si terranno a Bangkok dal 25 al 29 giugno - dichiara ai nostri microfoni Raissa Fraglica -. È un’emozione immensa per tutto quello che ho dovuto affrontare. Credevo che ormai il sogno non si sarebbe mai avverato mentre invece, a sorpresa, è arrivata la chiamata”.

Raissa e la madre chiedono uno sforzo alla cittadinanza e mandano un appello al fine di permettere all’atleta di realizzare il suo sogno. L’atteso aiuto da parte del Comune non è arrivato nonostante le tante richieste e la fighter deve fare i conti con le ingenti spese da affrontare in Thailandia tra viaggio, soggiorno e preparazione. Un supporto che potrebbe consentire a Raissa di continuare a inseguire il suo sogno e rappresentare al meglio Gela e l’Italia intera su un palcoscenico mondiale.

“Abbiamo chiesto aiuto all’amministrazione ma stiamo ancora aspettando l’esito. Ho deciso di non aspettare perché credo che il tempo sia sacro. Se una persona vuole fare qualcosa la fa con il cuore - afferma -. Ho già fatto il biglietto, nel mio piccolo sto facendo il possibile con le mie forze. Il mio sogno è quello di vincere il mondiale e rimanere altri due mesi in Thailandia per disputare altri match, ma sappiamo che per fare tutto ciò servono i soldi. Io in un mese di lavoro non riesco a raggiungere ciò che voglio, e per questo spero nell’aiuto dei cittadini, anche da parte di chi vuole aiutarmi con qualche sponsorizzazione. Ho bisogno di qualche anima buona che desidera darmi una mano”.

Iban Raissa Leandra Fraglica: IT70N3608105138211536711556.