Gela, Fausciana: “Gruppo straordinario. Mercato? La rosa è al completo ma rimaniamo vigili”

Ai nostri microfoni, Fausciana ha definito al completo la rosa, senza però escludere che la dirigenza, nei prossimi giorni o nelle prossime settimane, possa intervenire per puntellare ulteriormente l’organico.

Gela. Primo allenamento congiunto in vista per il Gela, che domani si confronterà con una rappresentativa riesina. Un primo test match, per i biancazzurri, utile a Comandatore e al suo staff per mettere alla prova l’organico e per fare le dovute valutazioni tattiche. Al sesto giorno di ritiro, il gruppo squadra inizia definitivamente a prendere forma. L’amichevole di domani sarà un’occasione per mettere minuti nelle gambe e per verificare la forma fisica della squadra, ormai pienamente immersa nella fase di preparazione precampionato.

“Le prime impressioni sono ottime. Il lavoro quotidiano ci ha permesso di conoscere bene i ragazzi e hanno tutti una grande cultura del lavoro - dichiara ai nostri microfoni Mirko Fausciana, direttore dell’area tecnica biancazzurra -. Le prime amichevoli sono importanti per testare il gruppo squadra e per mettere a fuoco quei temi che il mister ci tiene a gestire con attenzione, come l’aspetto fisico e l’aspetto tattico”.

Ai nostri microfoni, Fausciana ha definito al completo la rosa, senza però escludere che la dirigenza, nei prossimi giorni o nelle prossime settimane, possa intervenire per puntellare ulteriormente l’organico qualora si dovessero presentare occasioni di mercato o qualora fosse necessario. I nomi caldi delle ultime ore, in particolare, sono quelli di Christian Argentati, partito quest’estate in direzione Brusaporto, e di Sandro Baglione, centrocampista nella passata stagione all’Acireale prima e alla Sancataldese poi.

“Io credo che la rosa, per il momento, vada bene così. Se cammin facendo dovessero servire degli innesti valuteremo le esigenze e le figure che serviranno per dare tranquillità a una squadra che, finora, ci ha dato diverse soddisfazioni. Allenandoli giorno dopo giorno, il mister ci darà delle indicazioni sui profili da attenzionare maggiormente - prosegue -. Girano parecchi rumors. Gela è diventata una piazza in cui tanti giocatori vorrebbero venire perché stiamo dando prova di essere una società seria con un progetto affidabile. Tanti giocatori chiamano per tornare o per vestire la maglia del Gela anche per via del blasone e dell’importanza della piazza”.

Cresce l’attesa, intanto, in vista della composizione dei gironi e, in particolare, dell’inizio del campionato. Il raggruppamento che vedrà coinvolto il Gela è già ben delineato e vedrà protagoniste solo squadre siciliane e calabresi, mentre quest’anno non dovrebbe essere inserita alcuna formazione campana.

“Le compagini presenti nel girone sono di tutto rispetto. Sappiamo quali sono le società che punteranno a vincere il campionato e quali sono quelle che ambiranno a fare bene - conclude -. È un campionato molto competitivo e dovremo prepararci al meglio per dire la nostra in una competizione così difficile”.