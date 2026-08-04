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Gela, Fausciana: “Gruppo straordinario. Mercato? La rosa è al completo ma rimaniamo vigili”

Ai nostri microfoni, Fausciana ha definito al completo la rosa, senza però escludere che la dirigenza, nei prossimi giorni o nelle prossime settimane, possa intervenire per puntellare ulteriormente l’organico.

A cura di Giovanni Indovina Giovanni Indovina
04 agosto 2026 13:35
Gela, Fausciana: “Gruppo straordinario. Mercato? La rosa è al completo ma rimaniamo vigili” -
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Gela. Primo allenamento congiunto in vista per il Gela, che domani si confronterà con una rappresentativa riesina. Un primo test match, per i biancazzurri, utile a Comandatore e al suo staff per mettere alla prova l’organico e per fare le dovute valutazioni tattiche. Al sesto giorno di ritiro, il gruppo squadra inizia definitivamente a prendere forma. L’amichevole di domani sarà un’occasione per mettere minuti nelle gambe e per verificare la forma fisica della squadra, ormai pienamente immersa nella fase di preparazione precampionato.

“Le prime impressioni sono ottime. Il lavoro quotidiano ci ha permesso di conoscere bene i ragazzi e hanno tutti una grande cultura del lavoro - dichiara ai nostri microfoni Mirko Fausciana, direttore dell’area tecnica biancazzurra -. Le prime amichevoli sono importanti per testare il gruppo squadra e per mettere a fuoco quei temi che il mister ci tiene a gestire con attenzione, come l’aspetto fisico e l’aspetto tattico”.

Ai nostri microfoni, Fausciana ha definito al completo la rosa, senza però escludere che la dirigenza, nei prossimi giorni o nelle prossime settimane, possa intervenire per puntellare ulteriormente l’organico qualora si dovessero presentare occasioni di mercato o qualora fosse necessario. I nomi caldi delle ultime ore, in particolare, sono quelli di Christian Argentati, partito quest’estate in direzione Brusaporto, e di Sandro Baglione, centrocampista nella passata stagione all’Acireale prima e alla Sancataldese poi.

“Io credo che la rosa, per il momento, vada bene così. Se cammin facendo dovessero servire degli innesti valuteremo le esigenze e le figure che serviranno per dare tranquillità a una squadra che, finora, ci ha dato diverse soddisfazioni. Allenandoli giorno dopo giorno, il mister ci darà delle indicazioni sui profili da attenzionare maggiormente - prosegue -. Girano parecchi rumors. Gela è diventata una piazza in cui tanti giocatori vorrebbero venire perché stiamo dando prova di essere una società seria con un progetto affidabile. Tanti giocatori chiamano per tornare o per vestire la maglia del Gela anche per via del blasone e dell’importanza della piazza”.

Cresce l’attesa, intanto, in vista della composizione dei gironi e, in particolare, dell’inizio del campionato. Il raggruppamento che vedrà coinvolto il Gela è già ben delineato e vedrà protagoniste solo squadre siciliane e calabresi, mentre quest’anno non dovrebbe essere inserita alcuna formazione campana.

“Le compagini presenti nel girone sono di tutto rispetto. Sappiamo quali sono le società che punteranno a vincere il campionato e quali sono quelle che ambiranno a fare bene - conclude -. È un campionato molto competitivo e dovremo prepararci al meglio per dire la nostra in una competizione così difficile”.

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