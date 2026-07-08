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Summer Games, brilla la stella di Salvo Bianca: conquistato l’oro nel salto con l’asta

Cambiano le competizioni, ma non cambia il livello delle prestazioni di un atleta protagonista di un percorso di grande autorevolezza.

A cura di Giovanni Indovina Giovanni Indovina
08 luglio 2026 08:30
Summer Games, brilla la stella di Salvo Bianca: conquistato l’oro nel salto con l’asta -
Gela
Sport
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Gela. Sotto la pioggia di Bydgoszcz, Salvo Bianca conquista l’oro nel salto con l’asta. In occasione dei Summer Games, l’atleta gelese continua a mettere in mostra il proprio talento con prestazioni di altissimo livello, che gli stanno portando numerosi e prestigiosi riconoscimenti.

Salvo sta mantenendo alto il nome della sua Gela anche in Polonia, e l’ultimo oro conquistato rappresenta solo l’ultima medaglia di una lunghissima serie. Cambiano le competizioni ma non il livello delle prestazioni dell’atleta, protagonista di un percorso di grande autorevolezza.

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