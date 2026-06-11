Carfì giganteggia al 23° Slalom di Custonaci: quarto assoluto e primo di categoria
Un risultato figlio di grande impegno e dedizione e conquistato in solitaria grazie a una prestazione solida e determinata.
A cura di Giovanni Indovina
11 giugno 2026 12:14
Gela. Un weekend di grande soddisfazione per Gianni Carfì, protagonista in occasione del 23° Slalom di Custonaci. Il pilota gelese ha disputato una grande gara, mettendo in mostra la propria esperienza e tagliando il traguardo con un ottimo quarto posto nella classifica assoluta.
Carfì ha anche dominato con autorevolezza la propria categoria, conquistando il primo posto e portando a casa un bottino prestigioso.
Un risultato, quello ottenuto dall’esperto pilota gelese, figlio di grande impegno e dedizione e conquistato in solitaria grazie a un’altra prestazione solida e determinata.