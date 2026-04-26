Gela-Vibonese, a Siino risponde Sasanelli: al Presti termina 1-1
Sasanelli pareggia i conti dal dischetto.
Gela. Il Gela saluta il "Vincenzo Presti" ricevendo la visita della Vibonese, alla ricerca di punti per scongiurare il rischio retrocessione diretta e provare ad evitare i playout. Biancazzurri aritmeticamente salvi ormai da qualche settimana.
Gela-Vibonese, il tabellino
Gela: Colace, Argentati, La Rosa (46’ Berto), Sbuttoni, Giuliano, Tuccio, Cangemi (56’ Catanzaro), Giacomarro (25’ Siino, 86’ Cona), Flores Heatley, Petta, Teijo. A disposizione: Florulli, Eguaseki, Pavlencu, Gangi, Camolese. Allenatore: Misiti.
Vibonese: Del Bello, Marrale, Brunetti, Carnevale, Keita, Caiazza, Montenet, Catasus, Azzara (68’ Coulibaly), Dick, Sasanelli. A disposizione: Marano, De Salvo, Sportolaro, Fiumara, Fragalà, Santoro, Ciprio, Marramao. Allenatore: Capodicasa.
Reti: 65’ Siino, 75’ Sasanelli.
Gela-Vibonese, la cronaca
Termina dopo quattro minuti la sfida. Un punto a testa per Gela e Vibonese, a segno rispettivamente con Siino e Sasanelli.
90’ - Flores Heatley si coordina in rovesciata dopo una respinta indecisa di Del Bello. La sfera esce di un soffio.
82’ - Giuliano ci prova da distanza siderale. Del Bello salva in corner.
75’ - 1-1 Vibonese. Sasanelli incrocia dal dischetto. Colace intuisce ma non arriva sul pallone.
73’ - Teijo atterra un avversario in aria con una scivolata. L’arbitro assegna calcio di rigore.
68’ - Ci riprova Siino, di gran lunga il più pericoloso tra i biancazzurri. Non centra, però, lo specchio dei pali.
65’ - 1-0 Gela. Prima gioia stagionale per Siino, che incrocia col destro e la piazza dove Del Bello non può arrivare.
63’ - Tuccio porta avanti il Gela con un bel pallonetto ma il guardalinee alza ancora una volta la bandierina.
61’ - Ci prova ancora Siino. Ottima la risposta di Del Bello.
53’ - Tuccio ci prova su punizione. Esecuzione non soddisfacente.
46’ - Al via il secondo tempo. Misiti cambia La Rosa con Berto.
Fine primo tempo al “Presti”. Punteggio fermo sul punteggio di 0-0.
44’ - Tuccio appoggia per Siino. Il numero 29 si gira in un fazzoletto ma calcia alto.
39’ - Imbucata per Sasanelli. Colace ingloba la conclusione del numero 99 ospite.
37’ - Keita cerca il gol a giro sul primo palo ma la conclusione non impensierisce Colace.
30’ - Traversone in mezzo di Siino. Del Bello respinge con i pugni.
25’ - Primo cambio della partita. Siino prende il posto di Giacomarro.
23’ - Dick si accentra e ci prova sul primo palo. Colace para in due tempi.
21’ - Carnevale, pescato in posizione regolare, salta due avversari con una finta e cerca il gol. Colace respinge con i piedi.
18’ - Occasione Gela. Tuccio, a tu per tu con Del Bello, spara a lato. Il guardalinee alza però la bandierina nonostante la posizione del gelese sembrasse regolare.
11’ - Regna l’equilibrio al “Presti”. Giuliano ci prova dalla distanza ma la sua conclusione termina al di sopra della trasversale.
1’ - Fischio d’inizio allo stadio “Presti”.