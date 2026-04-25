L'omaggio a Franco Gallo, tanti alla camera ardente: la sua passione per la città

Sulla bara, una maglia del Gela calcio, sua passione da sempre, una delle partite a calcetto, che non disertava mai, e una sciarpa dei tifosi biancazzurri

Gela. Sono già tanti, tra istituzioni, amici, conoscenti, cittadini che negli anni hanno apprezzato il suo modo di porsi al pubblico e di fare giornalismo, che stanno rendendo omaggio a Franco Gallo, nella camera ardente allestita in Comune. Molti appassionati di sport e di Gela calcio non hanno voluto mancare. Gallo era la voce del calcio locale e una firma tra le più apprezzate. Sulla bara, una maglia del Gela calcio, sua passione da sempre, una delle partite a calcetto, che non disertava mai, e una sciarpa dei tifosi biancazzurri. La guida giornalistica di "Agorà", programma di approfondimento politico, diventato negli anni un punto di richiamo per la città, lo ha fatto entrare nelle case di tanti cittadini e degli addetti ai lavori. I funerali, come abbiamo riferito, a seguito dell'esigenza di garantire la piena fruibilità ai tanti che parteciperanno, si terranno in chiesa Madre, domani pomeriggio dalle ore 17.