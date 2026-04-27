Ecorigen, tris giallorosso al PalaLivatino: Bronte ko per 3-0
Sabato prossimo, al PalaLivatino le ragazze di Messana ospiteranno proprio le aretusee.
A cura di Giovanni Indovina
27 aprile 2026 08:30
Gela. L’Ecorigen Nuova Città di Gela riscatta il ko di Capo d’Orlando superando nettamente il Bronte, battuto per 3-0. I punteggi dei tre set vinti per 25-19, 25-22 e 25-12 denotano un dominio netto del match, condotto dal primo fino all’ultimo pallone, fatta eccezione per un piccolo calo di concentrazione avuto nel secondo parziale della sfida.
Tre punti di grande importanza per la formazione giallorossa, che ammonta a 58 punti al pari del Melilli. Sabato prossimo, al PalaLivatino le ragazze di Messana ospiteranno proprio le aretusee.