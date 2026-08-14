Fortunato Giannone vola alle Prefinali di Mister Italia 2026

Giovedì 27, Fortunato sfilerà a Giulianova per la prefinale del concorso da cui usciranno i 30 finalisti che si contenderanno definitivamente il titolo sabato 29 a Pescara.

Gela. Tra i pretendenti al titolo di Mister Italia 2026 c’è anche il gelese Fortunato Giannone. Diciassettenne con la passione della pallavolo, è stato selezionato tra i settanta prefinalisti nazionali del prestigioso concorso organizzato da Andrea Bucciarelli e che, negli anni, ha visto emergere personaggi del calibro di Luca Onestini.

Giovedì 27, Fortunato sfilerà a Giulianova per la prefinale del concorso da cui usciranno i trenta finalisti che si contenderanno definitivamente il titolo sabato 29 a Pescara. Per seguire l’avventura di Fortunato in terra abruzzese basta collegarsi ai canali social (Fb e IG) ufficiali: @concorsomisteritalia.