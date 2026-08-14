Mazzarino, gioielleria sfondata con una pala meccanica

I carabinieri hanno avviato indagini

Gela. Una gioielleria, a Mazzarino, è stata sfondata, nella notte, usando una pala meccanica. Chi ha agito, in questo modo, è riuscito a entrare nell'attività di corso Vittorio Emanuele II, portando via però solo monili che erano in esposizione. I ladri non hanno avuto il tempo di rubare la cassaforte, che è rimasta nell'attività. I carabinieri hanno avviato indagini. Il gruppo di "Controcorrente", con il dirigente regionale Miguel Donegani, ha espresso solidarietà al commissario del Comune e solleva preoccupazione per l'accaduto.