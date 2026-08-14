Quarantenne in ospedale con ferite da arma da taglio

La vicenda , probabilmente, sarà approfondita dalle forze dell'ordine

Gela. Un quarantenne è finito in ospedale, nelle scorse ore, per le conseguenze di una lite, pare finita a colpi di lama. L'uomo avrebbe riportato ferite da taglio. Stando a una prima ricostruzione, la lite sarebbe scoppiata con un familiare e la lama sarebbe stata la conseguenza della violenza. Non sembra che le ferite riportate siano così profonde. La vicenda , probabilmente, sarà approfondita dalle forze dell'ordine. È l'ennesimo ferimento da arma da taglio, in città, dopo i gravi fatti di via Tevere e del lungomare Federico II di Svevia.