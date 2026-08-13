Gela-Rozzi, ci siamo: attaccante già in ritiro con la squadra

Seconda amichevole precampionato in vista per il Gela, che oggi pomeriggio affronterà l’Akragas.

Gela. Tra una novità e l’altra, il Gela prosegue con entusiasmo il proprio ritiro precampionato. All’amichevole vinta la scorsa settimana contro una rappresentativa riesina seguirà, oggi pomeriggio, quella contro l’Akragas di Fabrizio Cammarata, neopromosso in Eccellenza dopo la vittoria del campionato di Promozione. Un'altra chance, per Comandatore e il suo staff, per valutare le condizioni fisiche dell’organico, per apportare i necessari accorgimenti tattici e per capire quali reparti rinforzare e quali ritenere già al completo.

Proprio da Riesi, intanto, arrivano importanti novità legate al calciomercato. Si è già aggregato al gruppo squadra l’attaccante Antonio Rozzi: sembra tutto fatto per il suo arrivo e la sua presenza in ritiro certifica il forte interesse del Gela. Quello del centravanti ex Lazio sarebbe un colpo di esperienza che testimonia la volontà della società di puntellare la rosa con calciatori già rodati alla categoria, senza però rinunciare al progetto di valorizzazione dei giovani portato avanti negli ultimi mesi. Proseguono i contatti, invece, con il centrocampista Sandro Baglione, anche se c’è distanza fra le parti e non è detto che la trattativa andrà in porto.

I due atleti andrebbero a rinforzare in maniera significativa il giovane organico di Fabio Comandatore, che spera di riabbracciare Federico Siino e Christian Argentati. Il primo è ancora svincolato ed è in trattativa con il Gela: ex Igea Virtus, il classe 2004 ha siglato l’ultima rete della stagione dei biancazzurri al cospetto della Vibonese. Il terzino, nato nel 2006 e quindi under, ha inizialmente sposato la corte gialloblù del Brusaporto per poi decidere di di fare le valigie e tornare in Sicilia per motivi strettamente personali.

Pare, intanto, che il ritiro precampionato proseguirà nell’impianto riesino anche dopo la mini pausa di Ferragosto. Il motivo è riconducibile alle condizioni dello stadio Presti, soggetto a lavori di manutenzione alla tribuna e al manto erboso, necessari per garantire l’agibilità dell’impianto e che dovrebbero protrarsi ancora per alcune settimane prima di consentire il rientro della squadra a Gela.