Lungomare, pesanti palle di sabbia lanciate contro passanti e veicoli in transito
I casi si stanno susseguendo così come le segnalazioni
A cura di Redazione
13 agosto 2026 16:58
Gela. Pesanti palle di sabbia che vengono lanciate, in strada, contro passanti e mezzi in transito, sul lungomare Federico II di Svevia. I casi si stanno susseguendo così come le segnalazioni. A lanciarle sarebbero minorenni. In diversi casi, sono stati colpiti passanti e veicoli. Le palle di sabbia verrebbero lanciate pure verso scooteristi mettendone a rischio l'incolumità. Una donna e il figlio piccolo hanno rischiato di essere raggiunta dai lanci.