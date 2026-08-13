Lungomare, pesanti palle di sabbia lanciate contro passanti e veicoli in transito

I casi si stanno susseguendo così come le segnalazioni

Gela. Pesanti palle di sabbia che vengono lanciate, in strada, contro passanti e mezzi in transito, sul lungomare Federico II di Svevia. I casi si stanno susseguendo così come le segnalazioni. A lanciarle sarebbero minorenni. In diversi casi, sono stati colpiti passanti e veicoli. Le palle di sabbia verrebbero lanciate pure verso scooteristi mettendone a rischio l'incolumità. Una donna e il figlio piccolo hanno rischiato di essere raggiunta dai lanci.