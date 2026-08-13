Quotidiano di Gela

Lungomare, pesanti palle di sabbia lanciate contro passanti e veicoli in transito

I casi si stanno susseguendo così come le segnalazioni

A cura di Redazione Redazione
13 agosto 2026 16:58
Lungomare, pesanti palle di sabbia lanciate contro passanti e veicoli in transito -
Gela
Cronaca
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Gela. Pesanti palle di sabbia che vengono lanciate, in strada, contro passanti e mezzi in transito, sul lungomare Federico II di Svevia. I casi si stanno susseguendo così come le segnalazioni. A lanciarle sarebbero minorenni. In diversi casi, sono stati colpiti passanti e veicoli. Le palle di sabbia verrebbero lanciate pure verso scooteristi mettendone a rischio l'incolumità. Una donna e il figlio piccolo hanno rischiato di essere raggiunta dai lanci.

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