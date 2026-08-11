Montemagno lascia Gela: per lui un nuovo prestigioso incarico a Milano

Da fine settembre il comandante del Reparto Territoriale dei Carabinieri di Gela assumerà un nuovo e prestigioso incarico. Al suo posto arriverà il tenente colonnello Antonio Stamizzi

Gela. Dopo poco più di tre anni alla guida del Reparto Territoriale dei Carabinieri di Gela, il tenente colonnello Marco Montemagno si prepara a lasciare la città. Da fine settembre l’ufficiale, 44 anni, originario di Catania, sarà infatti alla guida del Gruppo Carabinieri per la Tutela del Lavoro di Milano, con competenza territoriale su Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. Un incarico di prestigio che rappresenta una nuova tappa nel percorso professionale dell’ufficiale, arrivato a Gela l’8 giugno 2023. In questi anni Montemagno ha guidato un Reparto fortemente impegnato sul territorio, sia sul fronte della prevenzione sia in quello del contrasto alla criminalità, organizzata e comune.

Importante anche l’attività investigativa condotta a Gela e Niscemi nel periodo post frana.

Anche dal Comune è arrivato un riconoscimento per il rapporto costruito in questi anni basato su una collaborazione diretta e franca e su un confronto ritenuto sempre costruttivo.

"Una pergamena ricordo per ringraziare simbolicamente a nome di tutta la comunità gelese per il servizio svolto, per l’umanità e la professionalità dimostrata in questi tre anni." ha dichiarato il Sindaco Terenziano di Stefano che insieme alla Presidente del Consiglio Comunale Paola Giudice hanno ricevuto in Municipio il tenente colonnello Marco Montemagno, comandante del Reparto territoriale dei carabinieri di Gela, prossimo al trasferimento.

La presidente del Consiglio comunale ha sottolineato l’eleganza istituzionale dimostrata da Montemagno, insieme al rispetto dei ruoli e alla capacità di essere un punto di riferimento per le istituzioni e per la città.

Tra le attività che hanno caratterizzato il suo periodo a Gela c’è anche il rapporto con i giovani.

Montemagno è stato infatti protagonista di numerosi incontri nelle scuole e di iniziative dedicate alle nuove generazioni, nella convinzione che la presenza dell’Arma non debba limitarsi all’attività repressiva, ma debba passare anche dall’ascolto, dal dialogo e dalla prevenzione.

A raccogliere il testimone sarà il tenente colonnello Antonio Stamizzi, di origini valdostane, attualmente alla guida della Compagnia di Treviglio. Sarà lui, dunque, a dirigere il Reparto Territoriale di Gela e a proseguire il lavoro avviato in questi anni.

Per Montemagno si apre invece una nuova sfida professionale nel Nord Italia, alla guida di un Gruppo che avrà competenza su quattro regioni e che opera in un settore particolarmente delicato come quello della tutela del lavoro.