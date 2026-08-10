Ferito con un'arma da taglio, trasferito in ospedale

Non è da escludere che la vicenda possa essere approfondita dalle forze dell'ordine

Gela. I particolari di quanto avvenuto non sono ancora chiari, rispetto alla dinamica. Questa mattina, però, un operaio è arrivato al pronto soccorso dell'ospedale Vittorio Emanuele. Ha ferite da taglio, probabilmente da legare a un accoltellamento. Medici e operatori della struttura di Caposoprano lo stanno monitorando. Non è da escludere che la vicenda possa essere approfondita dalle forze dell'ordine. Al pronto soccorso è arrivata una pattuglia della polizia.