Movida estiva, risse nella notte: coinvolti giovani

Due episodi di violenza nella movida estiva

Gela. Nella notte tra sabato e domenica, la movida ha fatto registrare almeno due episodi di violenza, che hanno coinvolto giovani. Altrettante risse si sono verificate a distanza di poche ore, l'una dall'altra. E' stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine alla villa comunale, mentre era in corso un evento musicale che ha radunato tanti giovani e giovanissimi. Alcuni di questi si sarebbero affrontati, rendendo necessario l'arrivo delle pattuglie. Un'altra rissa sul lungomare, in uno dei locali della zona. Anche in questo caso, ci sarebbe stato un alterco iniziale tra giovani sfociato poi in un violento confronto.