"Da qui non si può passare per i lavori", la reazione e un operaio accoltellato in un cantiere

Sono in atto accertamenti investigativi sull'accoltellamento del quale abbiamo riferito. Una pattuglia della polizia, in queste ore, è arrivata in ospedale

Gela. E' un operaio cinquantenne il ferito arrivato questa mattina all'ospedale “Vittorio Emanuele” e del quale abbiamo riferito. E' stato raggiunto da fendenti inferti con un'arma da taglio, forse un coltello. Pare che l'operaio lavori in uno dei cantieri pubblici in corso nella zona di via Tevere. Avrebbe riferito di essere stato aggredito da un passante, probabilmente in sella a uno scooter, che avrebbe reagito in maniera violenta dopo che l'operaio gli ha comunicato che in quel tratto di strada il transito non era consentito, in seguito ai lavori. Sono in atto accertamenti investigativi. Una pattuglia della polizia, in queste ore, è arrivata in ospedale.