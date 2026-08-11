Poliziotto aggredito a Macchitella durante un evento, misura a sedicenne: fissata convalida

L'aggressione a Macchitella. Il minore è attualmente sottoposto all'obbligo di non lasciare la propria abitazione

Gela. È un sedicenne il giovane accusato di aver aggredito e ferito un poliziotto, domenica sera nell'area dell'evento "Disco Village", tenuto a Macchitella. Il minore è già stato sottoposto alla misura dell'obbligo di permanere nell'abitazione di famiglia, come disposto dalla procura minorile che coordina le attività. Domani sarà sentito dal gip del tribunale di Caltanissetta nel corso dell'udienza di convalida. Sulla base di quanto ricostruito proprio dai poliziotti, il giovane, probabilmente nel tentativo di entrare in sella a uno scooter nell'area dell'evento, violando il divieto, sarebbe stato redarguito dall'agente. Per tutta risposta, il minore lo avrebbe colpito al volto, probabilmente con un casco, causandogli fratture. L'indagato, assistito dall'avvocato Rocco Cutini, deve rispondere delle lesioni e di resistenza a pubblico ufficiale. Una vicenda che ha destato molta preoccupazione, subito denunciata pubblicamente dal sindaco Terenziano Di Stefano, che cronologicamente ha anticipato i ferimenti a coltellate di ieri, quando in circostanze differenti, prima un operaio nel cantiere di via Tevere e poi due giovani sul lungomare, sono stati colpiti con armi da taglio.