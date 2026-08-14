Trent’anni dopo il diploma, si ritrova la 5C Elettronica dell’ITIS di Gela
Ex studenti della 5C Elettronica Industriale dell'ITIS di Gela si ritrovano dopo 30 anni. Una cena sul lungomare tra ricordi e amicizia.
Gela - Trent’anni esatti dal diploma per i ragazzi della 5C Elettronica Industriale dell’ITIS di Gela, anno scolastico 1995/96, che si sono ritrovati ieri sera per una cena in una pizzeria sul lungomare.
A distanza di tre decenni, tra una pizza e un bicchiere di birra, sono tornati i ricordi di quegli anni: le interrogazioni, le gite scolastiche e i momenti trascorsi insieme tra i banchi di scuola.
A rendere speciale la serata è stato soprattutto il legame rimasto vivo nel tempo. All’incontro hanno partecipato Giuseppe Provinzano, Rosario Capizzello, Liborio Sciagura, Davide Susino, Domenico Polara, Francesco Gibilras, Piero Biondi, Angelo Pizzardi, Graziano Pisano e Salvatore Stazzeri.
Una serata all’insegna dei ricordi e dell’amicizia, con la promessa di ritrovarsi ancora. Perché trent’anni dopo, quel legame nato nei corridoi dell’ITIS è ancora vivo.