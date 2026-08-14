Ex studenti della 5C Elettronica Industriale dell'ITIS di Gela si ritrovano dopo 30 anni. Una cena sul lungomare tra ricordi e amicizia.

Gela - Trent’anni esatti dal diploma per i ragazzi della 5C Elettronica Industriale dell’ITIS di Gela, anno scolastico 1995/96, che si sono ritrovati ieri sera per una cena in una pizzeria sul lungomare.

A distanza di tre decenni, tra una pizza e un bicchiere di birra, sono tornati i ricordi di quegli anni: le interrogazioni, le gite scolastiche e i momenti trascorsi insieme tra i banchi di scuola.

A rendere speciale la serata è stato soprattutto il legame rimasto vivo nel tempo. All’incontro hanno partecipato Giuseppe Provinzano, Rosario Capizzello, Liborio Sciagura, Davide Susino, Domenico Polara, Francesco Gibilras, Piero Biondi, Angelo Pizzardi, Graziano Pisano e Salvatore Stazzeri.

Una serata all’insegna dei ricordi e dell’amicizia, con la promessa di ritrovarsi ancora. Perché trent’anni dopo, quel legame nato nei corridoi dell’ITIS è ancora vivo.