Morto nell'area industriale di Siracusa, la vittima è l'autotrasportatore gelese Giuseppe Biundo

La procura di Siracusa ha avviato indagini

Gela. E' l'autotrasportatore cinquantatreenne gelese Giuseppe Biundo la vittima dell'incidente sul lavoro avvenuto questa mattina, nel sito aziendale di una società che si occupa di smaltimento reflui, in provincia di Siracusa. Pare che Biundo avesse effettuato un carico in Calabria, a Lamezia Terme, per poi raggiungere l'area industriale tra Priolo e Augusta, nel siracusano. Stando a una prima ricostruzione, sarebbe caduto mentre era in cima all'autocisterna, forse per alcune manovre di scarico. L'impatto con il suolo si è rivelato fatale. La procura di Siracusa ha avviato indagini e l'autocisterna è stata posta sotto sequestro. Non si esclude l'effettuazione dell'autopsia.