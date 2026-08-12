Poliziotto ferito a Macchitella, minore davanti al giudice: "Mi scuso, ho sbagliato"

Il minore si è giustificato spiegando di non essersi accorto che si trattava di un poliziotto, perché in borghese

Gela. Il gip del tribunale minorile di Caltanissetta scioglierà la riserva probabilmente domani. Questa mattina, è stato sentito il sedicenne accusato di aver aggredito un poliziotto, ferendolo, mentre cercava di entrare, in sella a uno scooter e con un coetaneo, nell'area dell'evento musicale “Disco Village”, tenuto a Macchitella. Il giovane, assistito dall'avvocato Rocco Cutini, ha voluto rispondere alle domande e si è scusato per quanto fatto. Avrebbe colpito il poliziotto, che intanto gli intimava di non accedere in sella allo scooter, perché vietato, causandogli fratture al volto. Avrebbe usato un casco. Il minore si è giustificato spiegando di non essersi accorto che si trattava di un poliziotto, perché in borghese. E' attualmente sottoposto all'obbligo di permanere nell'abitazione di famiglia.