Sesso con una minore e immagini diffuse online: arrestati due ventenni

Due ventenni arrestati

Caltanissetta. Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Caltanissetta hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare personale nei confronti di due ventenni, indagati per reati di “atti sessuali con minore degli anni 14” e “produzione di materiale pornografico con minori”, in concorso. La misura cautelare recepisce le risultanze di un'articolata attività d’indagine avviata a seguito della denuncia presentata dal padre della vittima. I successivi delicati accertamenti delegati dall’Autorità Giudiziaria e in particolare l’analisi informatica eseguita sullo smartphone di uno degli indagati, hanno consentito di acquisire un grave quadro indiziario nei confronti dei due presunti responsabili, che secondo la ricostruzione accusatoria avrebbero intrattenuto rapporti sessuali con la minore degli anni 14, realizzando altresì fotografie e video documentando rapporti nonché atteggiamenti sessualmente espliciti, successivamente diffondendoli o comunque divulgandoli anche per via telematica. Nel recepere la richiesta del Pubblico Ministero dr.ssa Eliana Manno, il Giudice delle Indagini Preliminari presso il Tribunale di Caltanissetta ha disposto per uno dei due indagati la custodia cautelare in carcere, mentre per l’altro la misura degli “arresti domiciliari”.