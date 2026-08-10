Poliziotto aggredito durante evento a Macchitella, sindaco: "Non accettiamo la violenza"

Nella notte tra sabato e domenica, inoltre, due risse tra giovani, come abbiamo riferito

Gela. Un poliziotto aggredito durante una serata musicale, ieri sera a Macchitella. Il sindaco Terenziano Di Stefano denuncia quanto accaduto. "Non possiamo accettare che momenti pensati per consentire ai nostri cittadini, e soprattutto ai nostri ragazzi, di vivere serenamente l’estate gelese possano essere trasformati in occasioni di violenza e di aggressione. Chi ha compiuto un gesto di tale gravità dovrà risponderne nelle sedi competenti. La violenza contro un appartenente alle Forze dell’Ordine è un fatto grave e non può trovare alcuna giustificazione, attenuante o forma di tolleranza. Come amministrazione abbiamo scelto di investire nell’organizzazione di eventi e iniziative su tutto il territorio comunale proprio perché vogliamo che i nostri giovani possano vivere la propria estate a Gela, incontrarsi, divertirsi e stare insieme in contesti sicuri e adeguatamente presidiati. Il nostro obiettivo è offrire occasioni di socialità e divertimento nella nostra città, evitando che i ragazzi siano costretti a spostarsi altrove alla ricerca di momenti di svago, con l’esposizione a ulteriori rischi. Per questo rivolgo un appello soprattutto ai giovani: godetevi la vostra estate, vivete le nostre piazze, i nostri eventi e il nostro territorio, ma fatelo con responsabilità e rispetto. Divertirsi non significa mettere a rischio sé stessi o gli altri, né trasformare una serata di festa in un episodio di violenza. La sicurezza è una responsabilità condivisa. Le istituzioni faranno la propria parte, continuando a lavorare affinché gli eventi siano organizzati nelle migliori condizioni possibili e affinché Gela possa vivere un’estate ricca di iniziative, ma anche sicura. Allo stesso tempo, chiediamo a tutti di comprendere che il rispetto delle regole e di chi indossa una divisa non è un optional: è un principio fondamentale della convivenza civile. Alla polizia di Stato rinnoviamo la nostra piena vicinanza e gratitudine. A chiunque pensi di poter trasformare una serata di festa in un’occasione di violenza diciamo con chiarezza che Gela non accetta e non intende accettare comportamenti di questo genere. Il divertimento deve essere libertà, socialità e condivisione. Mai violenza", spiega il sindaco in una nota. Nella notte tra sabato e domenica, inoltre, due risse tra giovani, come abbiamo riferito.