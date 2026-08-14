Ferragosto tragico sul lavoro, morto operaio gelese nella zona di Siracusa

L’uomo era sul tetto di una autocisterna, quando è scivolato verso il basso, finendo a terra e sbattendo il capo

Gela. Un cinquantatreene, gelese, ha perso la vita questa mattina, in un incidente sul lavoro, che si è verificato poco dopo le 8, in una azienda che si occupa di smaltimento reflui, nella zona industriale tra Augusta e Priolo Gargallo. L’uomo era sul tetto di una autocisterna, quando è scivolato verso il basso, finendo a terra e sbattendo il capo. La morte è avvenuta sul colpo. La Procura della Repubblica di Siracusa ha disposto il sequestro della salma e dell’autocisterna.